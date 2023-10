Zduńskowolski policjant na podium ogólnopolskich mistrzostw ZDJĘCIA

Pasją Arkadiusza jest sport i muzyka. Ma na koncie setki startów w różnych zawodach biegowych rozgrywanych na różnych dystansach od 800 metrów do 10 kilometrów. Jest bardzo aktywny fizycznie. Osiąga wspaniałe rezultaty i często staje na najwyższym stopniu na podium. W swoim dorobku ma już wiele dyplomów oraz około stu pucharów. Na co dzień trenuje w Klubie Sportowym Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, pod okiem trenera kadry Polski w maratonie kobiet – Jacka Wośka - informuje sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy zduńskowolskiej policji