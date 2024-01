Zduńskowolski Sokół rozpoczął sezon strzelecki od wojewódzkiego turnieju ZDJĘCIA

Sezon strzelecki 2024 w Zduńskiej Woli oficjalnie rozpoczęty. Na strzelnicy Szkolnego Klubu Strzeleckiego Sokół zorganizowany został Turniej Noworoczny I Runda Pucharu Województwa Łódzkiego Młodzików.

Klub Sokół gościł zawodników ze wszystkich klubów z terenu województwa łódzkiego szkolących dzieci i młodzież w olimpijskich konkurencjach z łódzkiego.

Sokół wystawił liczną grupę, co zaowocowało medalami i pucharami. Dla kilku zawodników były to pierwsze zawody w danej konkurencji, a mimo to pokazali się z bardzo dobrej strony - informuje Sokół.