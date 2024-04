Zielony Budżet Zduńskiej Woli. Zostało tylko kilka dni na opiniowanie projektów ZDJĘCIA

Zielony Budżet Zduńskiej Woli ma charakter konsultacyjny. To zduńskowolanie decydują, jakich roślinnych przedsięwzięć chcą w mieście.

Zduńskowolanie do 12 kwietnia mogą opiniować ekologiczne projekty. W tym roku do podziału w Zielonym Budżecie Zduńskiej Woli jest rekordowa kwota 400 tys. zł. Najwyżej ocenione projekty przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez miasto w 2025 roku. Zduńskowolanie mogą opiniować projekty projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. LINK TUTAJ

To już trzecia edycja zduńskowolskiego Zielonego Budżetu mieszkańcy zgłosili siedem projektów. Najwyżej ocenione projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Do podziału na projekty Zielonego Budżetu jest 400 tys. zł.