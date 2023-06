Zjednoczona Prawica w Zduńskiej Woli: najważniejsza jest suwerenność ZDJĘCIA

Suwerenność a sprawa relokacji uchodźców

Poseł Paweł Rychlik dziękował mieszkańcom naszego regionu, którzy udali się do Bogatyni, gdzie głośno wybrzmiewały hasła "wolność i suwerenność" m.in. z to, że wykazali solidarność z mogącymi stracić pracę pracownikami Elektrowni Turów:

Suwerenność to prawo do decydowania o sobie - podkreślał poseł Rychlik, który sporo mówił też o przymusowej, jak to ujął, relokacji imigrantów: