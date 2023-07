Zmarł ks. Leonard Pawlak, orionista, przez lata związany ze Zduńską Wolą. Pogrzeb jutro ZDJĘCIA

O śmierci duchownego poinformowali Orioniści Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – z Prowincji Polska:

Z żalem zawiadamiamy, że 19 lipca 2023 roku w Wojewódzkim Szpitalu w Łodzi, mając 89 lata życia, 70 lat profesji zakonnej i 64 lat kapłaństwa zmarł ks. dr Leonard Pawlak FDP

Ks. dr Leonard Pawlak FDP urodził się 11 października 1933 r. w Błaszkach. Uczył się w Kaliszu, gdzie ukończył liceum. W1951 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Orionistów i rozpoczął nowicjat w w Zduńskiej Woli. W latach 1952-1959 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Orionistów we Włocławku i Zduńskiej Woli. Śluby wieczyste złożył 15 sierpnia 1955 r. Następnie święcenia diakonatu przyjął 22 lutego 1959 r., a prezbiterat 5 lipca 1959 r. w Domu Misyjnym w kaplicy Świętej Trójcy w Zduńskiej Woli z rąk biskupa Antoniego Pawłowskiego. W latach 1959 – 1963 odbył studia teologiczno-biblijne na KUL, gdzie w 1968 r. obronił doktorat. W latach 1969 – 1972 był wykładowcą Pisma św. w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku

Od 1981 roku pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli.

Ks. Leonard pełnił również posługę przełożonego w Domach Zakonnych w Zduńskiej Woli, Warszawie Aninie i Warszawie przy ul. Barskiej. Kiedy Zgromadzenie odzyskało Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 1990 r. był jego pierwszym Dyrektorem. Przez 11 lat był także spowiednikiem sióstr Sercanek w Rożdżałach. Kuria Diecezjalna we Włocławku darzyła ks. Leonarda wielkim zaufaniem, stąd na okres sześciu lat powierzyła mu odpowiedzialną funkcję wizytatora w żeńskich domach zakonnych na terenie diecezji.