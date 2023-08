Znalazł pocisk i woził go rowerem w koszyku! Chciał swoje znalezisko sprzedać ZDJĘCIA OPRAC.: Jolanta Jeziorska

59-latek znalazł na polu pocisk, włożył do koszyka rowerowego i jeździł z nim po gminie Zduńska Wola mat. policji w Zduńskiej Woli Zobacz galerię (3 zdjęcia)

59-latek z gminy Zduńska Wola znalazł na polu pocisk. Podniósł go z ziemi, włożył do koszyka rowerowego i pojechał go sprzedać w skupie złomu. Po drodze zatrzymał się w klepie spożywczym. Ekspedientka widząc co jest w koszyku, zadzwoniła po policję. Policja ostrzega , że takich przedmiotów pod żadnym pozorem nie wolno dotykać ani przenosić.