Znany piłkarz i trener chce inwestować w zduńskowolski sport ZDJĘCIA

Łukasz Masłowski to wychowanek MKS MOS Zduńska Wola, były zawodnik Widzewa Łódź, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok. Ten pochodzący ze Zduńskiej Woli sportowiec chce rozwijać i inwestować w lokalny sport. Między innymi w tej sprawie w Urzędzie Miasta spotkał się z władzami i szefową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dla Łukasza Masłowskiego sport to nie tylko gra na zielonej murawie – to historia, dziedzictwo i silne więzi łączące ludzi. Jego serce bije dla Zduńskiej Woli, która ukształtowała jego charakter i rozbudziła marzenia. Dlatego jego sportowy powrót do naszego miasta jest jak powrót do domu – pełnego marzeń i nowych wyzwań - informuje zduńskowolski magistrat.