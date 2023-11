11. Kwesta na renowację nagrobków podsumowana. Jest rekord! ZDJĘCIA

Kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków na starym cmentarzu w Zduńskiej Woli trwała przez dwa dni i zakończyła się rekordowym wynikiem. Ponad 70 wolontariuszy zebrało do puszek blisko 20 tysięcy złotych.

To była już jedenasta Kwesta na renowację nagrobków na starym cmentarzu w Zduńskiej Woli. Trwała dwa dni: 1 i 2 listopada. Główny organizator zbiórki, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, podsumowało jej efekty. Do puszek trafiło w 2023 roku 19.924 zł 62 gr. Pieniądze do puszek zbierało 76 osób.

W 2023 roku na starym cmentarzu w Zduńskiej Woli kwestowali::