Kwesta na ratowanie nagrobków na starym cmentarzu w Zduńskiej Woli - dzień drugi. Może paść rekord ZDJĘCIA

Kwestę po raz jedenasty organizuje Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli przy współpracy Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Do tegorocznego dwudniowego kwestowania zgłosiło się blisko 50 wolontariuszy. Są wśród nich m.in. samorządowcy, dziennikarze, nauczyciele i działacze społeczni oraz uczniowie.

Na starym cmentarzu w Zduńskiej Woli trwa XI Kwesta na renowację nagrobków. Dzisiaj, 2 listopada, w Dzień Zaduszny, kwestujących można spotkać na części katolickiej nekropolii przy Łaskiej, do godz. 16.

Padnie rekord?

Niewykluczone, że tegoroczna, jedenasta już kwesta na ratowanie nagrobków na starym cmentarzu okaże się rekordowa. Tylko wczoraj, 1 listopada, podczas pierwszego dnia do puszek wolontariuszy wrzucono 14 tys. 925 zł i 63 gr. , czyli niemal tyle, ile przyniosła zbiórka w 2019 roku.

Rekord kwest padł w ubiegłym roku kiedy zebrano ponad 17 tys. zł. Możliwe, że w tym roku kwota będzie wyższa. Wskazuje na to nie tylko zainteresowanie kwestą ale także fakt, że wyniki zbiórek są co roku większe.