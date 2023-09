17 września uroczystości Światowego Dnia Sybiraka w Zduńskiej Woli

Zduńskowolanie upamiętnią Światowy Dzień Sybiraka podczas uroczystego apelu w niedzielę, 17 września. O godz. 12 przedstawiciele samorządu i instytucji i mieszkańcy spotkają się przy tablicy pamiątkowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Generała Józefa Bema w Zduńskiej Woli.

Również 17 września o godzinie 19 odbędzie się wernisaż wystawy „Ślad pamięciowy” profesor Izabeli Łapińskiej. Ekspozycja zostanie otwarta w Skansenie Lokomotyw i Urządzeń Technicznych przy ul. Kolejowej 6 w Zduńskiej Woli.

To projekt fotograficzno-historyczny prezentujący portrety osób represjonowanych, niszczonych przez systemy totalitarne, ludzi, którzy przeżyli piekło wykluczenia i milczenia, którzy w imię ideałów i wartości doznali bólu i poniżenia. Instalacja zostanie zaprezentowana w wagonie towarowym typu Kdth, który często wykorzystywany był w czasie II wojny światowej do transportu osób deportowanych i transportowanych do obozów koncentracyjnych.

Projekt składa się z trzech części – to zesłańcy na Sybir, to dzieci wywiezione do III Rzeszy na przymusowe roboty i to także więźniowie polityczni okresu stalinowskiego w Polsce Ludowej. Młodzi ludzie ze Związki Białej Tarczy i z organizacji Huragan, którzy w latach 50. walczyli w Polsce z okupantem sowieckim, za co byli bici i torturowani w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa na Anstadta 7 w Łodzi – dzisiaj liceum nr XII. To licealiści, którzy za ulotki o okupancie radzieckim otrzymali w wojskowym sądzie 40 stronicowe wyroki i do 15 lat ciężkiego więzienia.