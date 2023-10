90-lecie przedszkola w Karsznicach. Uroczystość z bohaterami kolejarskiego osiedla w Zduńskiej Woli w tle ZDJĘCIA

Ku pamięci karszniczan z AK

90-lecie przedszkola w Karsznicach

Po odsłonięciu tablicy i złożeniu kwiatów, uczestnicy jubileuszu przenieśli się do siedziby Publicznego Przedszkola nr 7 „Pod Zielonym Semaforem”. Podczas uroczystości przypomniano historię placówki, która przez 90 lat dawało opiekę około 7 tys. najmłodszych mieszkańców osiedla kolejarskiego. Uhonorowano najstarszego, żyjącego przedszkolaka. To Jan Madaliński , który chodził do przedszkola w latach 1936-1937. Na jubileusz zaproszono także emerytowane nauczycielki i byłe dyrektorki.

Przedszkole w Karsznicach rozpoczęło działalność 22 października 1933 roku. Placówkę założyła Pomorska Rodzina Kolejowa – stowarzyszenie działające na terenie Karsznic.

Przedszkole było wówczas jedyną placówką oświatową w osiedlu kolejarskim. Dzieci młodsze z Karsznic chodziły do szkoły we wsi Karsznice, starsze w Krobanowie. Przedszkole w Karsznicach działało początkowo w bloku przy obecnej ul. Kałużewskiego, a pierwszą kierowniczką przedszkola była Jrmina Ślósarska- Piekarczyk.

W 1949 roku przedszkole przeniesiono do drewnianego baraku przy ul. Wojska Polskiego 2. Tam placówka działała aż do roku 1967, gdy przeniesiono je do nowego budynku.

W 1983 roku przedszkole karsznickie obchodziło 50-lecie. Wówczas wieloletnia dyrektorka placówki Feliksa Madalińska, która zorganizowała ten jubileusz, zrezygnowała z tej funkcji. Karsznickie przedszkolaki pamiętają ją jako wychowawczynię od lat 50. XX wieku.