Budynek dworca PKP w Zduńskiej Woli pięknieje w oczach. Trwa wielka modernizacja ZDJĘCIA

Modernizacja budynku dworca kolejowego w Zduńskiej Woli ma doprowadzić do odtworzenia jego wyglądu sprzed 120 lat. Widać już elewację z czerwonej cegły i bryłę zgodną z tym, jak wyglądały podobne dworce na trasie kolei warszawsko – kaliskiej przed ponad 100 laty. Modernizacja budynku dworca PKP w Zduńskiej Woli ma potrwać jeszcze kilka miesięcy ale już widać, jak będzie się prezentował. Widać dawny, przemysłowy charakter obiektu, w tym fasadę z czerwonej cegły i nowy dach. Wymienione zostały okna i drzwi, schody a obecnie prace prowadzone są wewnątrz. Na razie, jak informują pracujący przy remoncie wymieniono instalacje i tynki wewnątrz i trwa wstępne malowanie. Na pewno jedna z ozdób będą cegły wieńczące wykusze okien. W ciągu dwóch tygodni ma rozpocząć się kładzenie płytek na posadzce .

Remont budynku dworca w Zduńskiej Woli

Remont budynku dworca PKP w Zduńskiej Woli to inwestycja prowadzona wspólnie przez kolej i miasto Zduńska Wola. To część wartego ponad 50 milionów złotych projektu, który zakłada również inwestycje w Strykowie, Głownie i Pabianicach pod nazwą „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” o całkowitej wartości ok. 50 mln zł netto. Zadanie jest współfinansowane w 85 proc. ze unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Remont budynku dworca PKP w Zduńskiej Woli kosztuje ponad 4,3 mln zł, z czego blisko 3 mln zł stanowi dofinansowanie.