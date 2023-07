Otoczenie dworca w Zduńskiej Woli niedługo się zmieni. Miasto planuje przebudowę pasażu Kusocińskiego ZDJĘCIA

Trwa remont budynku dworca

Także w grudniu ma zakończyć się remont budynku dworca PKP. Obecnie prace są na tyle zaawansowane, że widać już dawny, przemysłowy charakter obiektu, w tym fasadę z czerwonej cegły i nowy dach. Wymienione zostały okna i drzwi. W planie są jeszcze remonty wewnątrz i przyłączenie budynku do miejskiego ciepła.

Remont budynku dworca PKP w Zduńskiej Woli to inwestycja prowadzona wspólnie przez kolej i miasto Zduńska Wola. To część wartego ponad 50 milionów złotych projektu, który zakłada również inwestycje w Strykowie, Głownie i Pabianicach.

Dworzec i jego otoczenie zmienią do końca roku wizerunek. Obecnie trwa remont budynku dworca

Odtwarzany jest wygląd dworca sprzed 120 lat. Widać już czerwone cegły i nowy dach. Prace prowadzi firma Budomax z Grabowca.

Dworzec kolejowy to nie wszystko. Na Placu Żelaznym wymieniona została nawierzchnia na nową, wybudowane są miejsca postojowe oraz wyłożony chodnik z kostki betonowej.