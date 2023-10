Budżet Obywatelski Zduńskiej Woli 2024. To już ostatnie dni głosowania ZDJĘCIA OPRAC.: Jolanta Jeziorska

To już ostatnie chwile, by zagłosować na wybrane projekty Budżetu Obywatelskiego Zduńskiej Woli 2024. Każdy zduńskowolanin może wybrać w sumie dwa projekty: jeden z 6 pomysłów na inwestycję i jedną z 10 propozycji wydarzeń. Głosowanie potrwa do czwartku, 12 października.