Darmowe szkolenia z obsługi defibrylatorów. Akcja druhów z OSP Zduńska Wola ZDJĘCIA

Z bezpłatnymi szkoleniami z obsługi defibrylatorów ruszyli druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. Jak używać urządzenia AED w nagłych wypadkach pokazywali zduńskowolanom w Szkole Podstawowej nr 5, na targowisku miejskim przy ul. Mickiewicza oraz w filii Miejskiego Domu Kultury w Karsznicach.

Program szkoleń obejmował podstawowe zagadnienia, takie jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie w przypadku udaru czy zawału serca, stabilizacja urazów oraz opatrywanie ran.

Wcześniej w kilku miejscach Zduńskiej Woli zamontowane zostały dostępne dla wszystkich defibrylatory

Defibrylatory i szkolenia to efekt projektu pod nazwą „Silne serce Twojego miasta – Defibrylatory AED na wyciągnięcie ręki”.

„Silne serce Twojego miasta – Defibrylatory AED na wyciągnięcie ręki” to projekt stworzony przez druhówOchotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, który został przez mieszkańców wybrany do realizacji w głosowaniu na Budżet Obywatelski Miasta Zduńska Wola na rok 2024.Wybrany został w ramach puli na inwestycje lokalne, a koszt to ponad 40 tys. zł.

WIĘCEJ O PROJEKCIE I LISTĘ MIEJSC Z DEFIBRYLATORAMI ZNAJDZIECIE TUTAJ