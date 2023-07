Dzieci ze Zduńskiej Woli poznawały folklor dzięki etno warsztatom Miejskiego Domu Kultury ZDJĘCIA

Etno warsztaty w Ratuszu w Zduńskiej Woli

Zakończyły się warsztaty dla dzieci z folklorem w roli głównej w zduńskowolskim Ratuszu. Tygodniowy program był bogaty i urozmaicony. Chodziło o to, by dzieci poznały różne aspekty tzw. ludowizny. Tworzenie biżuterii, poznawanie tańców, piosenek i zwyczajów ludowych to tylko kilka z propozycji, jakie dla dzieci przygotował w ramach projektu „Etno warsztaty. Łowickie, sieradzkie, nasze zduńskowolskie” Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli.

W przyjaznej i wakacyjnej atmosferze dzieci z zaciekawieniem słuchały jakie są polskie i ludowe zwyczaje. Poznały wzory ludowe z regionu łowickiego jak i sieradzkiego. A także miały możliwość stworzenia własnych przypinek oraz nauczenia się podstawowych kroków tańca ludowego - relacjonują pracownicy zduńskowolskiego Ratusza.

Jak rozpoznać wiesiołka, ostropest albo czarnuszkę? Jak doświadczyć roślin każdym zmysłem i nauczyć się ich nie tylko wzrokiem, zapachem ale i dotykiem. Do czego zioła wykorzystywały nasze prababcie? Czy tylko jako przyprawy w kuchni? A może też do odkażenia rany albo zrobienia mikstury na bolący brzuch? - tego dzieci dowiedziały się podczas warsztatów z zielarstwa, jakie poprowadziła "Pani od ziół" Monika Woźniak.

Dzieci poznały ponadto naczynia używane dawniej na wsi. Każdy ulepił swoje własne naczynie z gliny Pomógł im w tym rzeźbiarz, Zbigniew Gąsiorowski z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli.

Natomiast pod kierunkiem instruktorów muzycznych z MDK Witolda Furmańczyka i Zbigniewa Godlewskiego uczestnicy warsztatów uczyli się śpiewać pieśni ludowe, a pod okiem instruktorki tańca Agaty Nowak nauczyły się kroków wybranego tańca ludowego z regionu łódzkiego. Mogły obejrzeć również tradycyjne stroje ludowe.

Ponadto dzieci miały do dyspozycji gry planszowe folk i folkowe kolorowanki.