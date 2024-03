Tygodniowy przegląd prasy 31.03.2024: Zduńska Wola, 24.03-30.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Zduńskiej Woli, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.03 a 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielka Sobota. Święcenie pokarmów w parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA”?

📢 Wielka Sobota. Święcenie pokarmów w parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA W Wielką Sobotę tradycyjnie święcimy pokarmy. Tak to wyglądało w parafii pw. św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli. 📢 Plac zabaw w Czechach pod Zduńską Wolą jak nowy. Świetne miejsce dla dzieci na przerwę świąteczną ZDJĘCIA Plac zabaw w Czechach pod Zduńską Wolą jak nowy dzięki funduszowi sołeckiemu i pracy mieszkańców. To świetne miejsce dla dzieci na zabawę podczas przerwy świątecznej. 📢 Strażopolis. Gra planszowa strażaków z Janiszewic z patentem niedługo wyjdzie na rynek ZDJĘCIA Przed 6 laty był pomysł oraz grant i grupa młodzieży z OSP Janiszewice stworzyła grę Strażopoly. Przez lata gra ewoluowała. Teraz nosi nazwę Strażopolis; niedługo będzie miała ogólnopolski patent i pojawi się na rynku.

Tygodniowa prasówka 31.03.2024: 24.03-30.03.2024 Zduńska Wola: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uczniowie i studenci będą podróżować ŁKA za darmo. Są też plany rozwoju spółki - nowe połączenia i wzmocnienie taboru ZDJĘCIA Już od lipca uczące się dzieci i młodzież oraz studenci będą mogli jeździć pociągami i autobusami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej bez opłat. Jak podkreśla Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, to kolejny krok samorządu w walce z wykluczeniem komunikacyjnym w województwie i jeden z pomysłów na rozwój regionalnego przewoźnika.

📢 Gość z Japonii, dyrektor szkoły w Osace odwiedził Zduńska Wolę Zduńską Wolę odwiedził Noburo Hagiwara, dyrektor japońskiej szkoły Senri International School of Kwansei Gakuin. Placówka położona jest w Osace, trzecim co do wielkości mieście w Japonii. 📢 Zniszczony samochód przy rynku w Zduńskiej Woli. Policja ustaliła sprawcę ZDJĘCIA Zduńskowolscy policjanci ustalili sprawcę uszkodzenia samochodu z banerem wyborczym jednej z kandydatek PiS na radną, do jakiego doszło przed kilkoma dniami na parkingu przed miejskim targowiskiem . To 40-leni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Wielki remont II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli powoli dobiega końca ZDJĘCIA Wielki remont II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli powoli dobiega końca. Głównym celem prac jest dostosowane szkolnych murów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz termomodernizacja obiektu. Trwa gruntowna przebudowa szkoły z remontem dachu i montażem windy za ponad 5,6 mln zł. Powiat zduńskowolski pozyskał na tę inwestycję blisko 4,3 mln zł z rządowego programu Polski Ład.

📢 Siła kobiecych serc, czyli drugie urodziny Stowarzyszenia ,,Teraz Ja” ZDJĘCIA Siła kobiecych serc, czyli drugie urodziny Stowarzyszenia ,,Teraz Ja”. To niezwykłe wydarzenie zorganizowane zostało wieczorem, 27 marca w Ratuszu w Zduńskiej Woli. Jak na urodzinowe spotkanie przystało nie zabrakło tortu, życzeń, prezentów i ciekawych rozmów. 📢 Oddajmy głos poetom... II Miejski konkurs recytatorski w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, WYNIKI Oddajmy głos poetom... Pod takim tytułem przebiegł II Miejski konkurs recytatorski w Zduńskiej Woli. Tegoroczna edycja była dedykowana Czesławowi Miłoszowi, w 20 rocznicę śmierci noblisty. 📢 Sąsiedzi z Sieradza kradli w Zduńskiej Woli... maszynki do golenia. Zostali zatrzymani przez policję ZDJĘCIA Dwóch sąsiadów z jednego bloku, z Sieradza, przyjeżdżało do sklepu w Zduńskiej Woli, gdzie kradli maszynki do golenia. Ponieważ udało się pierwszego dnia, postanowili powtórzyć to również następnego. Pracownik sklepu rozpoznał, że to ten sam duet. Patrol na miejscu ustalił, że jeden z nich jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

📢 Wielkanocna pomoc w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA Tradycyjnie przed Wielkanocą w Zduńskiej Woli do potrzebujących trafiają paczki świąteczne. W tym roku w ich przygotowanie zaangażowali się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oraz wolontariusze z zespołu Caritas przy parafii św. Pawła w Zduńskiej Woli. 📢 Dotacje na remonty zabytków z Urzędu Miasta Zduńska Wola ZDJĘCIA Cztery zabytkowe budynki w Zduńskiej Woli będą remontowane z dotacją od samorządu. Właściciele nieruchomości otrzymają łącznie 90 tys. zł. Uchwały, którymi przyznano dofinansowanie, radni przyjęli na marcowej sesji. 📢 Wielkanoc 2024. Na starym cmentarzu w Zduńskiej Woli widać już wiosenne i świąteczne akcenty ZDJĘCIA Wielkanoc tuż, tuż. Widać ją już na starym cmentarzu przy ulicy Łaskiej w Zduńskiej Woli. Wiosenne kwiaty i świąteczne stroiki i znicze zdobią już wiele grobów.

