Ferie z biblioteką miejską w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Ferie zimowe w bibliotece? Dlaczego nie. Miejska Biblioteka Publiczna w Zduńskiej Woli udowadnia, że biblioteka może być miejscem nie tylko do wypożyczania książek ale także do integracji i zabawy. Czytanie bajek, granie w planszówki, malowanie i zabawa to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowali pracownicy zduńskowolskiej biblioteki na ferie zimowe.

Ferie zimowe w bibliotece mogą w kreatywny sposób spędzić młodsze i starsze dzieci.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizatorzy proszę o telefonicznie zgłaszanie na zajęcia plastyczne pod nr tel. : 571 852 574.

Program od 1 do 8 lutego:

01.02, godz. 15:30-17:00 – Klimaty Klimta, warsztaty plastyczne dla dzieci 6+.

05.02, godz. 10:00-15:00 – Bajkowa strefa malucha, czytanie książek dla dzieci w wieku 0 do 6 lat.

06.02, godz. 15:30-17:00 – Passa Picassa, warsztaty plastyczne dla dzieci 6+.

07.02, godz. 9:00-17:00 – GraMY w planszówki, zabawa dla osób w każdym wieku.

08.02, godz. 15:30-17:00 – Magia Magritte’a, warsztaty plastyczne dla dzieci 6+.