Ferie zimowe w klubie Trampolina w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, FILM

Zaczęliśmy tańcem, ciekawym podziałem grup. Nasi wolontariusze przebrali się za bohaterów i postacie z bajek, każdy z uczestników został przydzielony do swojego uniwersum! Po podziale, zatańczyliśmy jeszcze jeden taniec i grupy rozeszły się do sal, aby bliżej poznać siebie nawzajem oraz spisać kontrakt wspólnej pracy przez ten tydzień. Ostatnią część poprowadził dla nas Greg Skrobarczyk, odpowiedzialny za Kings Kids Polska. Opowiedział nam, w ciekawy i pełen integracji sposób, o życiu z Bogiem. Jak Bóg może przemienić nasze codzienne życie - relacjonują wolontariusze z klubu Trampolina

Ferie zimowe w klubie dziecięcym Trampolina, jaki działa przy parafii pw. sw. Antoniego w Zduńskiej Woli rozpoczęły się wczoraj, 29 stycznia i potrwają do 2 lutego. To półkolonie dla setki dzieci i młodzieży pod hasłem "Ferie w mieście" Pierwszy dzień to była integracja i wspólna zabawa.

Nie zabrakło również tańców oraz zabaw:

Ferie w mieście z Trampoliną potrwają do 2 lutego. W planie są m.in. wycieczki do aquaparku Fala w Łodzi, na łyżwy do Sieradza czy do parku trampolin w Kaliszu.

Ferie organizuje dla 100 dzieci Klub Dziecięcy ,,Trampolina” wraz z 30-stką wolontariuszy.