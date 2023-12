Filmowy Sylwester w Kinie Ratusz w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, ZWIASTUNY

Bilet na jeden film: 60 zł. Pakiet na dwa filmy: 90 zł. Bilety do nabycia w kasie kina. Więcej informacji pod numerem telefonu 607 14 11 11.

Ferrari. Enzo Ferrari to człowiek legenda. Założyciel najsłynniejszej marki na świecie jak każdy człowiek przeżywał wzloty i upadki. Jego pełne wyznań życie stało się inspiracją do stworzenia filmu. Film Ferrari to pozycja obowiązkowa nie tylko dla miłośnika włoskiej marki i motoryzacji, ale również dla każdego fana produkcji umiejętnie balansującej na granicy kina ambitnego a zarazem komercyjnego i wyśmienitej, gwiazdorskiej obsady, w której prym wiedzie stworzona relacja pomiędzy Adamem Driverem a Penélope Cruz.

Dream Scenario. Komedia, o jakiej nikomu się nie śniło! „Dream Scenario” to film z Nicolasem Cage’em w b