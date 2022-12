Intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie, silny mróz prognozowane od niedzieli w Zduńskiej Woli

Będzie ślisko i niebezpiecznie

Po weekendzie prognozowane jest wyraźne ochłodzenie i mróz również w ciągu dnia, nocami w wielu miejscach poniżej minus 10°C, w obszarach podgórskich do minus 20°C.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, na północnym zachodzie możliwe rozpogodzenia. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na południowym wschodzie deszczu i marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Noc z piątku na sobotę pochmurna, początkowo na północy i w centrum większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem głównie na wschodzie i południu. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie opady deszczu o natężeniu umiarkowanym do 20 mm. Będą one ograniczały widzialność do 500 metrów. Na Podhalu możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź! Lokalnie oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. W Karpatach opady śniegu do 10-15 cm. Na północy mgły marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna: od –7°C na Suwalszczyźnie, około –1°C w centrum, do 2°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, lokalnie zmienny. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.