Zduńska Wola przygotowana na nadejście śnieżnej zimy ZDJĘCIA OPRAC.: Jolanta Jeziorska

Za nami pierwsze opady śniegu w Zduńskiej Woli, co może zwiastować szybkie nadejście zimy. Zduńskowolski samorząd jest przygotowany do akcji zima. Miasto ma obowiązujące do końca roku umowy z firmami, które zajmują się zimowym utrzymaniem ulic, jest ponadto w trakcie rozstrzygania przetargu na przyszły rok.