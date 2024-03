Jak wykorzystać przestrzeń dworca w Zduńskiej Woli? Zduńskowolanie mają pomysły ZDJĘCIA

W jaki sposób wykorzystać przestrzeń zmodernizowanego dworca kolejowego w Zduńskiej Woli? O tym rozmawiano 6 marca podczas spotkania na dworcu, na jakie mieszkańców zaprosili pracownicy Miejskiego Domu Kultury i magistratu. O TYM PISALIŚMY TUTAJ

Zduńskowolanie, którzy przyszli na to spotkanie mogli spisywać swoje pomysły i wrzucać je do specjalnych skrzyneczek.

Wymyśliliśmy projekt, który nazwaliśmy ,,Wszystko po kolei” i zapytaliśmy Was o to, jak chcielibyście, by to miejsce wyglądało. W krótkiej ankiecie zamieściliśmy kilka pytań o to, jak ta przestrzeń mogłaby wyglądać i co powinno się tam znaleźć. Najchętniej widzicie na dworcu działania kulturalne - informuje Katarzyna Majewska z MDK Ratusz w Zduńskiej Woli.