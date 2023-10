Koalicja Obywatelska podsumowała w Zduńskiej Woli kampanię wyborczą ZDJĘCIA

Kandydaci do Parlamentu RP z Koalicji Obywatelskiej i ich współpracownicy podsumowali dzisiaj, 18 października oficjalnie kampanię wyborczą.

W Parku Miejskim kampanię wyborczą podsumowali kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu z okręgu nr 11: Tomasz Ziółkowski, który do Sejmu wystartował z pozycji 3. na liście KO oraz Karolina Jonczyk, która startowała z miejsca 16.

Okręg wyborczy nr 11 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje m.in. obszar powiatów zduńskowolskiego, łaskiego, sieradzkiego, pabianickiego, poddębickiego i wieluńskiego.

Specjalne podziękowania dla mieszkańców i współpracowników wystosował Tomasz Ziółkowski, który był o włos od zastania posłem uzyskując 8.332 głosy w całym okręgu nr 11, w tym 5.859 w powiecie zduńskowolskim i 4.570 w mieście Zduńska Wola.