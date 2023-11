Kolejarskie Karsznice na archiwalnych fotografiach ZDJĘCIA ARCHIWALNE

17 lutego 1928 roku prezydent Ignacy Mościcki wydał zarządzenie, które upoważniało Rząd do budowy trasy od stacji kolejowej Herby przez Zduńską Wolę do Inowrocławia. Ustaliła ona ostatecznie kształt nowej linii od Katowic do Gdyni. W okolicach Zduńskiej Woli prace rozpoczęły się wiosną 1929 roku. Część tej trasy między Herbami Nowymi a Zduńską Wolą-Karsznicami oddano do użytku 9 listopada 1930 r. - czytamy w publikacji Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

18 września 1930 roku na wspólnej naradzie dyrekcji okręgowych Kolei Państwowych podjęto decyzję o powstaniu parowozowni w Karsznicach. Budowę rozpoczęto na przełomie lat 1930/1931 r. Wtedy to czynna była już linia Herby Nowe – Zduńska Wola. Uruchomienie parowozowni i oddanie jej do pełnej eksploatacji odbyło się wraz z jej poświęceniem 11 listopada 1933 r. Poświęcenia dokonał ks. Edward Dąbrowski ówczesny proboszcz parafii Marzenin, do której przynależeli mieszkańcy osiedla Karsznice.

Oficjalne otwarcie magistrali węglowej Śląsk - Gdynia nastąpiło 1 marca 1933 r. Uroczystość w Karsznicach został uwieczniona na fotografiach. Podobnie jak wydarzenia z 11 listopada 1933 roku, gdy uroczyście oddano do użytku parowozownię w Karsznicach.

Fotografie z tamtego czasu dokumentują także, że w Karsznicach 11 listopada 1933 roku posadzono pamiątkowy dąb. Drzewo rosło w tym miejscu jeszcze do 1965 roku. Potem zostało wykopane i przesadzone.

Z rozwojem kolejarskiego osiedla związane sa także rozwój edukacji i kultury. 22 października 1933 r. rozpoczęło działalność przedszkole w Karsznicach Placówkę założyła Pomorska Rodzina Kolejowa – stowarzyszenie działające na terenie Karsznic. Przedszkole było wówczas jedyną placówką oświatową w osiedlu kolejarskim. Dzieci młodsze z Karsznic chodziły do szkoły we wsi Karsznice, starsze do Krobanowa.

Jeśli chodzi o osiedle mieszkaniowe, to w 1931 roku PFTK uzyskało tereny pod jego budowę. Do 1939 roku wybudowano 22 bloki mieszkalne.

W 1973 roku Karsznice zostały przyłączone do Zduńskiej Woli.

W galerii zdjęć prezentujemy archiwalne fotografie ukazujące m.in.budowę parowozowni, początki i rozwój Karsznic.