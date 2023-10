Przedszkole w Karsznicach ma 90 lat! Przypominamy jak było ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Przedszkole w Karsznicach rozpoczęło działalność 22 października 1933 roku. Placówkę założyła Pomorska Rodzina Kolejowa – stowarzyszenie działające na terenie Karsznic.

Przedszkole było wówczas jedyną placówką oświatową w osiedlu kolejarskim. Dzieci młodsze z Karsznic chodziły do szkoły we wsi Karsznice, starsze do Krobanowa.

Przedszkole w Karsznicach działało początkowo w bloku przy obecnej ul. Kałużewskiego, a pierwszą kierowniczką przedszkola była Jrmina Ślósarska- Piekarczyk. Do dyspozycji dzieci i personelu było 5 izb. Do wybuchu wojny uczęszczało do niego 30 – 40 maluszków.

W 1939 roku pomieszczenia zajęli niemieccy okupanci.

Działalność po zakończeniu II wojny światowej karsznickie przedszkole wznowiło w lipcu 1945. Zapisanych zostało 60 dzieci, którymi zajmowało się dwoje opiekunów.

W roku 1949 przedszkole zostało przeniesione do drewnianych baraków przy ulicy Wojska Polskiego 2. Liczba dzieci wynosiła wówczas 150. Dwa lata później placówkę przejęła Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Łodzi. Później przechodziła pod zarząd innych instytucji. Funkcjonowała pod nazwą Przedszkole PKP nr 18.

Przy Wojska Polskiego placówka działała aż do roku 1967, gdy przeniesiono je do nowego budynku. Nowy budynek przedszkola, przy ul. Kałużewskiego, w którym mieści się do dziś został oddany do użytku 3 grudnia 1967 roku.

W 1983 roku przedszkole karsznickie obchodziło 50-lecie. Wówczas wieloletnia dyrektorka placówki Feliksa Madalińska, która zorganizowała ten jubileusz, zrezygnowała z tej funkcji. Karsznickie przedszkolaki pamiętają ją jako wychowawczynię od lat 50. XX wieku.

Obecnie do Publicznego Przedszkola nr 7 "Pod zielonym semaforem" w Karsznicach uczęszcza 100 dzieci w wieku 3-6 lat.

Przed kilkoma dniami uroczyście świętowano jubileusz karsznickiej placówki. MOŻNA O TYM PRZECZYTAĆ TUTAJ