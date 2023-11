Kryminalne gadanie w bibliotece miejskiej w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, FILMY

To było kameralne i ciekawe spotkanie z twórcami powieści kryminalnych. Można było posłuchać ciekawych rozmów Katarzyny Gacek i Grzegorza Skorupskiego o tym, jak zaczynała się ich pisarska kariera, w jaki sposób pracują czy skąd czerpią inspiracje:

Katarzyna Gacek jest z wykształcenia psychologiem, ale jak sama mówi nie przepracowała jako psycholog ani chwili. Utrzymuje się z pisania. Pisze lekkie kryminały obyczajowe (cosy crime), scenariusze filmowe oraz książki dla młodych czytelników. Ta bardzo wszechstronna pisarka zaczęła swoją karierę od powieści kryminalnych pisanych wspólnie z Agnieszką Szczepańską („Zabójczy spadek uczuć”, „Zielony trabant”, „Dogrywka”). Razem z podróżnikiem Markiem Kamińskim napisała przygodową książkę dla dzieci „Marek i czaszka jaguara”, a jej pierwszy samodzielny tytuł, czyli powieść kryminalna „W jak morderstwo”, doczekała się ekranizacji na Netflixie. Najnowsza seria autorki, której bohaterkami są detektywki z agencji „Czajka”, to „Pies ogrodnika” (nominowany w 2023 roku do Nagrody Wielkiego Kalibru) oraz „Gra pozorów”. Tom trzeci, „Krew z krwi”, ukaże się na początku 2024 roku. Gacek jest również autorką bestsellerowej serii dla młodych czytelników pt. „Supercepcja” .

Grzegorz Skorupski po ukończeniu Wydziału Historii UAM w Poznaniu pracował jako nauczyciel, instruktor terapii zajęciowej oraz opiekun świetlicy środowiskowej i młodzieży, a później pracował w Życiu Gostynia pisząc teksty historyczne. Obecnie pracuje jako zastępca burmistrza Gostynia, a powieści pisze "po godzinach". Jest autorem artykułów, książek historycznych i beletrystycznych. Jest autorem powieści kryminalnych retro: "Smak błękitu", "Dom pod Czerwonym Dębem", "Dłonie śmierci" czy "Tajemnica domu zacnego Szkota" oraz osadzonych we współczesności "Władcy marionetek" .

Opowiadania obojga pisarzy zostały opublikowane w zbiorze opowiadań kryminalnych "Zbrodnia w operze".

Na spotkanie z pisarzami zaprosiła w środę wieczorem, 29 listopada Miejska Biblioteka Publiczna w Zduńskiej Woli.