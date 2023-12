Lokalsi Handmade w Ratuszu w Zduńskiej Woli. Trwają targi rękodzieła ZDJĘCIA Jolanta Jeziorska

Targo rękodzieła w zduńskowolskim Ratuszu to niepowtarzana okazja, by zaopatrzyć się w oryginalne, ręcznie robione ozdoby świąteczne czy prezenty gwiazdkowe. Jolanta Jeziorska Zobacz galerię (54 zdjęcia)

Targi Rękodzieła Lokalsi Handmade już dzisiaj, 2 grudnia w Ratuszu. To niepowtarzana okazja, by zaopatrzyć się w oryginalne, ręcznie robione ozdoby świąteczne czy prezenty gwiazdkowe. Stoiska, a jest ich aż 56, można odwiedzać do godz. 18.