Prasówka tygodniowa z 3.12.2023 w Zduńskiej Woli. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Zduńska Wola, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jolanta Zięba-Gzik, posłanka Trzeciej Drogi-PSL otworzyła biuro poselskie w Zduńskiej Woli. Wśród gości podczas uroczystego otwarcia byli samorządowcy ze Zduńskiej Woli i okolic. Gościem specjalnym był poseł Dariusz Klimczak, wiceprezes PSL.

Świąteczne ozdoby już świecą na ulicach Zduńskiej Woli. Bożonarodzeniowy klimat widać już także w sklepowych witrynach. W galerii zdjęć prezentujemy, jak miasto wygląda po zmroku.

Targi Rękodzieła Lokalsi Handmade już dzisiaj, 2 grudnia w Ratuszu. To niepowtarzana okazja, by zaopatrzyć się w oryginalne, ręcznie robione ozdoby świąteczne czy prezenty gwiazdkowe. Stoiska, a jest ich aż 56, można odwiedzać do godz. 18.