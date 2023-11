Uczeń z Zapolic został najszybszym zawodnikiem łódzkiego podczas finału Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa ZDJĘCIA

W finale Wojewódzkiego Finału „Konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie” wystartowali reprezentanci klas drugich szkół podstawowych z całego województwa łódzkiego - zwycięzcy eliminacji powiatowych.

Powiat zduńskowolski reprezentowała para ze Szkoły Podstawowej w Zapolicach – Kornelia Szeller i Fabian Klęk. Przyjechali na finał ze swoimi kibicami, uczniami tej samej szkoły, którzy dopingowali ich podczas zmagań.

W trakcie zawodów uczniowie wykazywali się ponadprzeciętną sprawnością fizyczną na torze przeszkód zbliżonym do tego, który pokonują kandydaci do służby w Policji. Przeszkody dostosowane zostały do wieku i rozwoju fizycznego uczestników. To konkurencja niezwykle wymagająca dla zawodników, dlatego pomiar czasu dokonywany był dodatkowo przez przedstawiciela Akademickiego Klubu Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy użyciu bramek elektronicznych. Ponadto uczniowie odpowiadali na 15 pytań podczas testu z wiedzy o bezpieczeństwie - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, organizator konkursu.