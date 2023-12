Prasówka z listopada 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Ptaszory. Wystawę pod takim tytułem można podziwiać w zduńskowolskim Ratuszu. To też nazwa nowej instalacji, która na stałe zagościła w centrum Zduńskiej Woli, na placu przed Ratuszem. Autorami rzeźb są uczniowie oraz nauczyciel Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli.

Targi Rękodzieła „Lokalsi Handmade” już w najbliższą sobotę, 2 grudnia w Ratuszu. To będzie jedyna w swoim rodzaju okazja, by zaopatrzyć się w oryginalne, ręcznie robione ozdoby świąteczne czy prezenty gwiazdkowe. W galerii zdjęć prezentujemy niektóre prac przygotowanych przez lokalnych rękodzielników

Katarzynki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli to wieloletnia tradycja. To obchody imienin patronki tej szkoły czyli Katarzyny Kobro. Dla społeczności szkolnej to zawsze wyjątkowy dzień. Nie inaczej było w tym roku.

Modernizacja zduńskowolskiej obwodnicy, czyli ulicy Łódzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej 482 postępuje dosyć szybko. Widać spore postępy prac: widać już zalążki nowej nawierzchni, chodnik po jednej stronie. Choć ulica nie została zamknięta na czas robót obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Tak ma być do końca roku.