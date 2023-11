Nowa ulica w centrum Zduńskiej Woli już prawie zrobiona ZDJĘCIA

Ulica kpt. Władysława Jachowicza ps. „Konar” to nowa droga, która łączy ulicę Kościelną z ulicą Komisji Edukacji Narodowej, co pozwoli otworzyć nowe tereny dla rozwoju miasta. Nowa miejska droga ma być gotowa do końca roku. W ramach tej samej inwestycji powstaje uliczka im. ks. Balcerczyka, która połączy ul. Jachowicza z ul. Mickiewicza na wysokości targowiska.

Nowe ulice z Polskiego Ładu

Te dwie nowe, połączone ze sobą ulice powstają w ramach miejskiej inwestycji pod nazwą "Budową drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej”. Na to oszacowane na blisko 8 mln przedsięwzięcie miasto Zduńska Wola pozyskała blisko 7,3 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycję wykonuje firma Hydromag z Poręb.

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi o łącznej długości 1064 m, w tym wykonanie jezdni asfaltowej o szer. 5 m, ciągów pieszych i zjazdów z betonowej kostki brukowej po obu stronach jezdni oraz asfaltowej ścieżki rowerowej po stronie południowej.

Wykonano już kanalizację sanitarną, deszczową oraz gazociąg. Na odcinku od Kościelnej do KEN widać już nową jezdnię, chodniki, ścieżki rowerowe oraz latarniane słupy.

Na wyasfaltowanie czeka część do ul Mickiewicza.