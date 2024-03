Wybory samorządowe. Wiceminister środowiska i klimatu w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

W ostatnim czasie mieszkańców Zduńskiej Woli bulwersuje decyzja o lokalizacji w EC spalarni odpadów niesortowanych. Nasze miasto od lat jest wymieniane wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej. Chodzi głównie o jakość powietrza, którym oddychamy. Lokalizacja tej inwestycji może spowodować drastycznie obniżenie tego powietrza. Dlatego będziemy protestować w ramach obowiązującego prawa by ta inwestycja została zablokowana - podkreślał Henryk Leśniczak, przewodniczący Nowej Lewicy w powiecie zduńskowolskim, który w najbliższych wyborach kandyduje do rady powiatu zduńskowolskiego z 2 miejsca Koalicyjnego Komitetu Trzecia Droga w okr. nr 2.

Anita Sowińska, wiceminister środowiska i klimatu przyjechała do Zduńskiej Woli na zaproszenie zduńskowolskiego zarządu powiatowego Nowej Lewicy. Spotkanie dotyczyło, niezakończonej według Lewicy, sprawy spalarni odpadów w Zduńskiej Woli.

Wiceminister Anita Sowińska obiecała przyjrzeć się sprawie i wystąpiła z apelem do samorządu o uporządkowanie sprawy planów zagospodarowania przestrzennego, która to, zaniedbana, spowodowała obecne zamieszanie.

Jej zdaniem zamiast w spalarnie śmieci lepiej inwestować w nowoczesne sortownie śmieci, aby więcej odpadów było poddawane recyklingowi oraz w edukację i programy powodujące zmniejszenie ogólnej ilości produkowanych odpadów, które to w konsekwencji tworzą problem ze składowiskami śmieci.

Podczas spotkania działacze Lewicy poinformowali, że w wyborach samorządowych do rady miasta i powiatu kandydaci startują z listy Koalicyjnego Komitetu Trzecia Droga.

Kandydatami Lewicy do rady miasta są: Maria Dzieran, Maciej Piekarski, Dariusz Wasilewski i Wojciech Klauziński. Do rady powiatu kandydują: Kinga Borkiewicz i Henryk Leśniczak