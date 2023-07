Miasto doceniło rowerzystów, którzy aktywnie walczyli o tytuł Rowerowej Stolicy Polski dla Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Najbardziej cieszę się, że to seniorzy wykręcają najwięcej kilometrów, choć może to niezbyt dobrze świadczyć o młodszych. To był już kolejny udział zduńskowolan w rywalizacji rowerowej. Zaczęliśmy od wykręcenia trzeciego miejsca i dostaliśmy pieniądze na plac zabaw przy Stadionie Miejskim. zduńska Wola nazywana jest miastem rowerów i liczę na to, że kolejne rywalizacje będą przynosiły sukcesy - mówił podczas podsumowania rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk.