Mocne brzmienia w zduńskowolskim Ratuszu. Zagrają D.I. z Kalifornii i zduńskowolski Delix ZDJĘCIA, PLAKAT

Fani punkrocka na pewno znają grupę D.I. D.I. To esencja południowo kalifornijskiego punk rocka, od ponad 40 lat dowodzona przez Casey Royera. Bez nich nie byłoby później Pennywise czy Offspring.

D.I. zagrał już raz w Zduńskiej Woli. W 1994 roku w Mrowisku. Zdjęcia z tego koncertu sprzed 29. lat można znaleźć w galerii.

Tak jest! To będzie wielki powrót do Zduńskiej Woli legendy punk rocka z południowej Kalifornii. Po 29 latach od pamiętnego koncertu w kultowym Mrowisku D.I. ponownie zagra w Zduńskiej Woli już 14 lipca w ramach projektu Miasto Muzyka wraz ze zduńskowolskim zespołem DELIX. - zachęca do koncertu Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli