Motocykliści Zduńska Wola świętowali 5-lecie ZDJĘCIA, FILM

Jubileusz 5-lecia świętowali działacze i członkowie Stowarzyszenia Motocykliści Zduńska Wola. Z tej okazji, pod koniec stycznia zorganizowali bal, na który zaprosili darczyńców i sympatyków.

Jubileusz 5-lecia Stowarzyszenia Motocykliści Zduńska Wola był nie tylko okazją do świętowania, ale również do podziękowania wszystkim zaangażowanym – wolontariuszom, darczyńcom, sympatykom. Zatem nasz coroczny bal był czasem, w którym dziękowaliśmy wszystkim za wsparcie, które umożliwiło nam osiąganie celów. Jednakże był to także moment refleksji nad tym, co jeszcze można zrobić, aby pomóc innym. Aby podkreślić wagę jubileuszu przygotowaliśmy dla członków Stowarzyszenia okolicznościowe blachy. Blachy te otrzymali również ci, którzy systematycznie wspierają nasze działania. Warto doceniać i świętować te kamienie milowe, które stanowią nie tylko historię naszej organizacji, ale przede wszystkim historię pomocy i miłości względem innych ludzi - informują działacze Stowarzyszenia Motocykliści Zduńska Wola.