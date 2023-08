Muzycznie i etno. Warsztaty z Tomaszem Drozdkiem w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Uczestnicy warsztatów przekonali się, że są w stanie wydobyć z nich ciekawe dźwięki. Nauczyliśmy się starej, polskiej pieśni o hutniku, do której zagraliśmy również na wykonanych przez nas piszczałkach wielkopostnych. Tomek zaskoczył nas również tym, że można zagrać na przypadkowych przedmiotach. Zaprezentował nam grę na kuli inwalidzkiej, kieliszku do wina, czajniku na wodę, misie w połączeniu z końcówką od szczotki. Przekonał nas, że wokół nas wszędzie są instrumenty - informują pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.

Tomasz Drozdek T.ETNO

muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista etniczny, kolekcjoner rzadkich instrumentów z rożnych stron świata (obecnie posiada ich ponad 300), perkusista, perkusjonalista. Wykwalifikowany pedagog z ponad 15 letnim doświadczeniem, certyfikowany trener (EQF5), animator społeczno-kulturalny. Prywatnie mąż i tata piątki dzieci. • W 2018, z zespołem TULIA, został laureatem 55. KFPP w Opolu. Debiutancka płyta zespołu, na której zaaranżował i nagrał wszystkie partie instrumentów etnicznych (ok. 50 rożnych instrumentów) aktualnie ma status platynowej płyty i otrzymała nagrodę Fryderyk 2019 w kategorii „fonograficzny debiut roku”. • Jako T.ETNO, wydał dwie solowe płyty: DVD „Dźwięki (z) krypty” (multiinstrumentalny solo-act) oraz „(u)Twory” (album studyjny). Na obydwu wydawnictwach sam wykonał wszystkie partie instrumentalne, grając na kilkudziesięciu rożnych instrumentach.

• Od 2012 stale współpracuje z grupą teatralną MUMIO; aktualnie bardzo dużą popularnością cieszy się stworzony wraz z Magdą Umer spektakl muzyczny „Przybora na 102”, w którym wykorzystane są teksty i piosenki Kabaretu Starszych Panów.

• Jako muzyk sesyjny wziął udział w nagraniu ok. 20 rożnych wydawnictw muzycznych, wykonując partie instrumentów etnicznych i perkusyjnych. Jest regularnie zapraszany do udziału w różnorodnych projektach muzycznych (etniczne, folkowe rozrywkowe, chóralne, rockowe i inne). Jego kompozycje pojawiły się dwukrotnie w radiowych słuchowiskach reżyserowanych przez Barbarę Marcinik w Radiowej Trójce. • Współpracuje z Darkiem Malejonkiem (Maleo Reggae Rockers, Panny Wyklęte, 2TM2,3) oraz Tomaszem Budzyńskim (Armia, 2TM2,3). • Gra solowe koncerty, prowadzi pokazy instrumentów etnicznych, oraz warsztaty produkcji instrumentów recyklingowych, a także autorskie warsztaty muzyczne. Pracuje z wszystkimi grupami wiekowymi, a także z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Prowadzone przez niego zajęcia, łączą walory muzyczne i artystyczne z zagadnieniami profilaktyki, muzykoterapii, integracji, komunikacji w grupie, itp. Dotychczas występował również na jednej scenie takimi artystami jak: Marika, Ifi Ude, Katarzyna Pakosińska, Czesław Mozil, Marian Opania, Krystyna Tkacz, zespół TGD, Anna Maria Jopek, Natalia Niemen, Kuba Badach, L.U.C., Natalia Nykiel, Renata Przemyk, Kasia Moś i inni.