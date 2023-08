Terenowe etno warsztaty Miejskiego Domu Kultury dla dzieci w sieradzkim skansenie ZDJĘCIA

To miejsce przywołuje wakacje na wsi. Zobaczycie tu starą chatę, piec chlebowy, zagrodę z przełomu lat 50-60. XX wieku, Dom Tkacza pochodzący ze Zgierza, czy zagrodę Szczepana Muchy – rzeźbiarza ze wsi Szale. Między Żegliną, a Zalewem Paradzianka, w pobliżu ,,Wzgórza Zamkowego” mieści się niezwykłe miejsce – Sieradzki Park Etnograficzny. Nie jest wielki, ale bardzo klimatyczny - podkreślają pracownicy zduńskowolskiego domu kultury

„Etno warsztaty. Łowickie, sieradzkie, nasze zduńskowolskie”

Wyjazd do Sieradzkiego Parku Etnograficznego zorganizowany został przez Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli w ramach projektu "Etno warsztaty łowickie, sieradzkie, nasze zduńskowolskie" .

To projekt, na jaki Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli otrzymał 36 tys. zł z programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023″.

Podczas warsztatów, jakie dla dzieci w wieku 7-12 lat trwaja od 4 lipca przewidziano w zduńskowolskim Ratuszu i filii MDK w Karsznicach m.in. warsztaty biżuterii, naukę tańców ludowych i inne atrakcje. O TYM TUTAJ

Były też wycieczki, m.in. do Muzeum Regionalnego w Wojsławicach i Muzeum Etnograficznego w Łodzi.