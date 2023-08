Na targowisku miejskim w Zduńskiej Woli w sierpniu. We wtorek handlu nie będzie ZDJĘCIA

Na rynku przy Mickiewicza w Zduńskiej Woli pojawiły się pierwsze jabłka i śliwki. Za kilogram śliwek trzeba było zapłacić od 6 do 8 zl za kg. Jabłka, w zależności od gatunku sprzedawcy wyceniali od 1,5 zł do 5 zł za kg.

Za kilogram wiśni trzeba było zapłacić od 5 do 7 zł za kg

Kupuję wiśnie do ciasta i na konfitury. Myślę, że 5 złotych za kilogram to niewygórowana cena - uważa pani Bożena spod Zduńskiej Woli

Niedrogie zdaniem kupujących były też ziemniaki. Kilogram kosztował od 1,5 zł do 2,5 zł.

Chętnie kupowano pomidory ( w cenie od 5 do 7 zł za kg), ogórki ( od 6 do 8 zł za kg) i paprykę, która kosztowała od 5 do 7 zł za kg.

Za kilogram młodej fasolki trzeba było zapłacić od 10 do 12 zł.

Kupowano też jajka, które sprzedawcy zachwalali jako te "prosto od kury" i wyceniali na średnio złotówkę za sztukę.

Były też stoiska z miodem od okolicznych pszczelarzy. Półlitrowy słoik miodu spadziowego kosztował 30 zł.

Na rynek dotarli też ci, którzy postanowili zaopatrzyć się w sadzonki warzyw oraz kwiatów na działki, balkony i tarasy.

Jak zwykle na piątkowym targowisku nie zabrakło ptactwa. Kury i kaczki w zależności od gatunku można było kupić w cenie od 20 do 40 zł.

Targowisko miejskie przy Mickiewicza jest w piątki tradycyjnie miejscem tzw. pchlego targu. W tej części kupowano m.in. rowery, kosiarki i inne narzędzia ogrodnicze oraz różnego rodzaju meble ogrodowe i sprzęt wędkarski oraz deskorolki.