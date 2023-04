Niedziela palmowa 2023 w parafiach w Zduńskiej Woli i okolicy

Niedziela Palmowa to inaczej Niedziela Męki Pańskiej, która rozpoczyna Wielki Tydzień prowadzący do obchodów Wielkanocy, czyli święta Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczyste msze św. rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm i procesji do kościoła. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak było 2 kwietnia w Zduńskiej Woli oraz w Strońsku.

Wielki Tydzień to w chrześcijaństwie uroczysty czas upamiętniający ostatnie dni Chrystusa, przygotowujący do największego święta chrześcijan. Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu jest Triduum Paschalne. Obejmuje ono czas od wieczornej mszy w Wielki Czwartek i trwa do nieszporów w Niedzielę Zmartwychwstania.

W tradycji katolickiej w Wielki Czwartek milkną dzwony, które zastępowane są przez klekotanie kołatek, a po mszy Wieczerzy Pańskiej następuje obnażenie ołtarza.

W Zduńskiej Woli wierni w kościołach przynosili do poświęcenia wielkanocne palmy. Obrzęd tradycyjnie odbywa się podczas uroczystej mszy właśnie od poświęcenia palm i procesji do kościoła. To zwyczaj urządzania procesji upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Kapłan w Niedzielę Palmową ma szaty czerwone, a procesja ma charakter triumfalny.