Nowe zduńskowolskie stowarzyszenie Qlturalni Lokalni zainaugurowało działalność wystawą portretów muzycznych Mariusza Skiby ZDJĘCIA

Stowarzyszenie Qlturalni Lokalni zainaugurowało działalność 15 czerwca w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych w Zduńskiej Woli zorganizowaniem wystawy portretów muzycznych Mariusza Skiby.

Podczas wernisażu wystawy zaprezentowali się działacze nowego w mieście stowarzyszenia . Stowarzyszenie Qlturalni Lokalni tworzą osoby, które od lat związane są z kulturą. Wśród nich są założyciele Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Między obrazami" i Podcastowego Radia Lokalnego, czyli Tomasz Miś- znany polonista z I Liceum Ogólnokształcącego, Michał Jędrasik, który pracuje w Łaskim Domu Kultury, Radosław Michalski, Małgorzata Mazur i Dominik Danielewski.

Marzy nam się Zduńska Wola jako miasto kulturą stojące, które w okolicy słynie z działań kulturalnych, do którego przyjeżdża się po emocje i doznania z dziedziny sztuki, w którym dużo się dzieje i naprawdę dobrych rzeczy. Wystawy, koncerty, przeglądy, wywiady, spotkania, festiwale... tego byśmy chcieli. I wierzymy, że jest to możliwe podchodząc jednocześnie do naszego marzenia zdroworozsądkowo - informuje Tomasz Miś