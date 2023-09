Obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Zduńskiej Woli

Tam też kombatanci, zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu, szkół, organizacji i instytucji złożyli kwiaty, a poczty sztandarowe oddały hołd ofiarom II wojny światowej.

Do Zduńskiej Woli przyjechał też Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. W swoim przemówieniu nawiązał do wojny na Ukrainie.

- P

atrząc co dzieje się za naszą wschodnią granicą musimy docenić wolność, naszą ojczyznę i suwerenność. Musimy zobowiązać się do pracy na rzecz naszej ojczyzny. My obiecujemy, że ochronimy granice naszego kraju