Ogólnopolski konkurs "Pudełko moich marzeń" rozstrzygnięty ZDJĘCIA, WYNIKI

To już XXV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Literacki „Pudełko moich marzeń”, jaki organizuje Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli. To propozycja dla osób wieku od 6 do 19 lat.

Do konkursu wpłynęło ponad 250 prac plastycznych i literackich.