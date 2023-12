Pasaż Kusocińskiego w nowej odsłonie. Takim deptakiem dojdziemy do dworca PKP w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Zakończyła się przebudowa Pasażu Janusza Kusocińskiego. Na działce w sąsiedztwie dworca kolejowego powstał zielony deptak. Na pasażu rosną dziś nowe platany klonolistne, głogi oraz klony pospolite. Pośród roślin zainstalowane zostały nowe ławki, energooszczędne oświetlenie oraz stojaki do rowerów. Utworzone zostały ponadto dodatkowe miejsca postojowe wzdłuż ulicy Jana Kilińskiego

Pasaż Janusza Kusocińskiego przebudowała za blisko 700 tys. zł firma Bud-Max ze Zduńskiej Woli

O tym, jak będzie wyglądał deptak prowadzący do dworca w dużej mierze zdecydowali mieszkańcy, którzy wzięli udział w specjalnej ankiecie, jaką na początku roku ogłosił zduńskowolski samorząd. W tej internetowej ankiecie wzięło udział ponad 1000 mieszkańców, którzy zadecydowali o budowie nowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy Jana Kilińskiego i wycince kilkunastu drzew.O TEJ ANKIECIE TUTAJ

Nowy deptak prowadzi do dworca PKP, gdzie kończy się gruntowna modernizacja budynku. Remont obiektu w Zduńskiej Woli to inwestycja prowadzona wspólnie przez kolej i miasto Zduńska Wola. To część wartego ponad 50 milionów złotych projektu, który zakłada również inwestycje w Strykowie, Głownie i Pabianicach. O TYM TUTAJ