Październik w Zduńskiej Woli: Przegląd prasy z września 2023 w Zduńskiej Woli, najważniejsze informacje miesiąca

Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli to najstarsze działające w naszym mieście stowarzyszenie. To ponadto jedna z najstarszych formacji gaśniczych w regionie. W galerii zdjęć prezentujemy jak wyglądała formacja i tworzący ją ludzie od początku jej powstania do lat 80. ubiegłego wieku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych w kategorii Położna/Położny Roku 2023. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

Delegacja z partnerskiej Tortony we Włoszech odwiedziła Zduńską Wolę. Burmistrz Federico Chiodi z zaprzyjaźnionego włoskiego miasta spotkał się z prezydentem i zwiedzał. Można go było spotkać między innymi w Skansenie Lokomotyw, w Ratuszu czy na Mistrzostwach Polski w Parakolarstwie Szosowym, jakie odbywały się w miniony weekend w Zduńskiej Woli.

280 minut, czyli ponad 4 godziny w ciągu doby. Tyle czasu zamknięty jest przejazd kolejowy na ul. Szadkowskiej w Zduńskiej Woli. Dla kierowców oznacza to stanie w gigantycznych korkach. Stąd powrót do pomysłu sprzed kilku lat, by przejazd zamknąć i wybudować wiadukt. Pismo w tej sprawie trafić ma m.in. do zarządu PKP, ministra infrastruktury, władz wojewódzkich oraz do posłów z naszego okręgu. W tej sprawie stanowisko przyjęli już miejscy radni , a jako kolejni podobne będą przyjmowali powiat zduńskowolski i gmina Zduńska Wola.

Wypadek w Czechach pod Zduńską Wolą. Do zdarzenia doszło dzisiaj, 25 września, po godz. 7. Zderzyły się trzy samochody. Poszkodowane zostały dwie osoby.