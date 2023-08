Piknik "EKO jest lokalnie" przełożony na 3 września!

18:00 – 19:00 Techniki oddechowe Butejki i metody relaksacji Yoga Studio Atman

Jarmark lokalnych produktów ekologicznych:

Lawendowa Barć pod Lasem – sprzedaż olejków lawendowych, syropów, miody z lawendą, saszetki z kwiatem lawendy, bukiety lawendowe

Kosmetyki EKOONA – sprzedaż olejków, past do zębów, kremów, szampony w kostce, hydrolaty, naturalne dezodoranty, masła do ciała, shoty do kąpieli

Takie i Takie Bibeloty – wianki, drzewka pachnące, tace z drzewa mango, makramy

Biżuteria shine&stone – sprzedaż biżuterii z kamieni szlachetnych

Baron Plants – sprzedaż sadzonek poziomki, truskawki, malin, borówki, bylin i traw ozdobnych

Pani od Ziół – zioła suszone, herbaty ziołowe, przyprawy ziołowe, sadzonki ziół

Powiat Zduńskowolski – stoisko promocyjne, rozdawanie sadzonek roślin

Pasieka Bracia Ludwisiak – sprzedaż miodów

Kosze do segregacji śmieci z FCC

Autobus elektryczny z MPK Sp. z o.o.