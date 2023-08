Najbardziej EKO jest lokalnie. Piknik został przeniesiony na wrzesień ZDJĘCIA, PLAKAT

Na piknik "Najbardziej EKO jest lokalnie" zaprasza Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli. To będzie już trzecia edycja tego eko przedsięwzięcia. TAK BYŁO W UBIEGŁYM ROKU, WIOSNĄ

Na tegoroczny ekologiczny piknik organizatorzy zapraszają przede wszystkim rodziny z dziećmi i seniorów.

W tym roku zachęcamy do aktywnego udziału w naszym pikniku. Świadomości ekologicznej będziemy uczyć się poprzez warsztaty, a będzie ich sporo. Otwieramy się także na ekologiczne firmy z naszego regionu i już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jeszcze można się do nas zgłaszać. Udział w pikniku jest nieodpłatny – mówi Sylwia Zbijewska z MDK.- W programie przewidujemy najróżniejsze działania ekoedukacyjne. Planujemy warsztaty z domowej apteczki, warsztaty zawijania świec z węzy pszczelej, kulinarne, malowanie doniczek ceramicznych, kolorowanie domków dla owadów i ozdabianie drewnianych medalionów