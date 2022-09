Ponad 20 kierowców przekroczyło prędkość. Zostali złapani przez policję w Zduńskiej Woli

21 września 2022 roku na drogach powiatu zduńskowolskiego, zostały przeprowadzone wojewódzkie działania "Kaskadowy pomiar prędkości". Policjanci reagowali na wszystkie przypadki łamania przepisów w ruchu drogowym, ale szczególnie przyglądali się tym kierowcom, którzy nie respektują znaków ograniczenia prędkości.

Zduńskowolscy policjanci, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo na drogach dowiedli, że najczęściej popełnianym przez kierowców wykroczeniem jest przekraczanie dozwolonej prędkości. Nie zapominajmy, że prędkość to kluczowy czynnik decydujący o rozmiarach i rodzajach doznanych obrażeń przez uczestników zdarzeń drogowych - apeluje sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. - Szczególnym nadzorem zostały objęte miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych oraz miejsc, gdzie notorycznie przekraczana jest dozwolona prędkość.