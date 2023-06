Prasówka z całego tygodnia 11.06.2023 w Zduńskiej Woli. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Na Festiwal Mleka i Miodu zaprosił w sobotę Burzenin do Strumian. Największej imprezie gminy towarzyszyła tradycyjnie Parada Kół Gospodyń Wiejskich. Zapraszamy do fotorelacji z pierwszej części festiwalu.

To już XXIII edycja tego smakowitego święta, w którym króluje oczywiście pyszna i polska truskawka. Co roku, do Buczku zjeżdżają tysiące mieszkańców gminy, województwa łódzkiego oraz całego kraju. W tym roku będzie to już VII edycja Krajowego Święta Truskawki. Tradycją jest, że święto truskawki odbywa się zawsze w ostatni weekend czerwca i jest to największa impreza plenerowa w Buczku jak i jedna z większych w województwie łódzkim.