Prosta droga na ulicy Prostej w Zduńskiej Woli. To pierwsza z trzech ulic, jakie miasto remontuje za 15 mln zł ZDJĘCIA

Skończył się remont ul. Prostej w Zduńskiej Woli. To część dużego projektu za 15 mln zł , na jaki miasto dostało 12 mln zł z Polskiego Ładu. To jedna z trzech ulic, które miasto modernizuje za te pieniądze. Kolejne to Szymanowskiego i Mostowa.

Jolanta Jeziorska